Goedkope Balenciaga dames Sneakers

Triple S. Hoewel er al sinds de komst van Phoebe Philo naar Birkenstocks op Céline in 2013 een modetrend gaande is, was niemand klaar voor de iconoclastische waterval van lelijke, praktische en ontegenzeggelijk comfortabele papa-sneakers die de esthetische normen vernietigden en de nostalgie uit de jaren 90 in de hele industrie ontstak.

Speed ​​Trainer van Demna Gvasalia technisch het eerst debuteerde in november 2016, was het onbetwistbaar de Triple S – het volgende jaar uitgebracht en dagelijks gedragen door iconen als Bella Hadid en Hailey Baldwin – die de trend in de harten en hoofden van de modemassa’s brachten . Het is onvermijdelijk dat de trend heeft geleid tot valse versies van beide schoenen van Balenciaga. Om de ultieme faux pas te voorkomen, deelt onze Chief Authenticator, Graham Wetzbarger, zijn tips voor het vinden van het echte artikel zodat je nooit betrapt wordt op het dragen van iets minder dan 100% authentiek.

In de wereld van de naoorlogse mode in Parijs, werd Cristóbal Balenciaga vaak de koning genoemd. Christian Dior, een potentiële rivaal, had bewondering voor zijn Spaanse tegenhanger en zelfs de scherpe tong van Coco Chanel verzachtte zich uit respect voor zijn vaardigheden.